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PKK/KCK’ya şafak operasyonu... HDP Kars Belediye Başkan yardımcıları gözaltına alındı

İHA

PKK/KCK’ya şafak operasyonu... HDP Kars Belediye Başkan yardımcıları gözaltına alındı

Kars’ta düzenlenen ‘Şafak operasyonun’da aralarında HDP belediye Başkan yardımcıları meclis üyelerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için belirlenene adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Hareket polislerinin de katıldığı operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirildi.
Ayrıca ekipler Kars Belediye Başkanlığı ve HDP parti binasında arama yaparak, çeşitli materyallere el koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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