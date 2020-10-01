Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında



Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA) KARS'ta, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, HDP'li belediye başkan yardımcıları ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, belediye başkanlığı binası ile HDP İl binasında arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, 2014-2015'te, Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesi kırsal alanında PKK terör örgütü tarafından kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldıkları, söz konusu bölgedeki örgüt mensuplarına yaşamsal malzeme temin ettikleri, teröristlerin 'sözde şehitliği' için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca PKK terör örgütünün Avrupa yapılanması KCDK-E'ye bağlı şekilde Avrupa ülkelerinde faaliyet yürüten illegal dernek adına toplanan paraları örgütle irtibatlı kişilere dağıttıkları, PKK terör örgütünün kadın yapılanması toplantılarına katıldıkları ve burada aldıkları örgütsel talimatları uyguladıkları, PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerine konuşarak örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile üyelerini işe almak, terör örgütünün şehir yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ihalelere girecek kişileri örgüt talimatıyla tehdit etmek ve engellemek, PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında ilçe, köy ve mahalle komisyonları yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri de gözaltı gerekçeleri arasında gösteriliyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kars Bedir ALTUNOK

2020-10-01 09:41:58



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