Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında (2)

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HDP BİNASINDA ARAMA YAPILDI

TEM Şubesi ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, Merkez Mahallesi'ndeki parti binasına getirildi. Parti binasında arama yapan polisler, İl Başkanı Anlı'ya Harakani Hastanesi'nden sağlık raporu aldı. İl başkanı daha sonra ifadesi alınmak üzere Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-10-01 10:24:52



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