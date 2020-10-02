Kars’ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kars’ta Vali Türker Öksüz Başkanlığı’nda 221 ekip, 857 personelle Korona virüs (Kovid19) denetimi yapıldı.

Vali Türker Öksüz, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan’ın katılımıyla ‘sağlık için, Hepimiz için’ sloganıyla yapılan denetimlerde vatandaşlar bilgilendirildi.

Vali Türker Öksüz, yapılan denetimlerde vatandaşları ve işyeri sahiplerini alınması gereken tedbirler hakkında uyararak, salgının tedbirlerin uygulanmasıyla atlatılacağına dikkat çekti.

Salgınla mücadelede sonuna kadar kararlı olduklarını ifade eden Vali Öksüz, “Kontrollü Sosyal Hayat” kapsamında 221 ekip ve 857 personelin katılımıyla il genelinde tüm yaşam alanlarında gerekli bilgilendirme, denetleme ve uyarıların yaptık” dedi.

Kars’ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. Yapılan denetimlerde vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi.

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