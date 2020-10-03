Kars’ta 1 köyün karantinası kaldırıldı

Kars’ta Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında 1 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında Sarıkamış İlçesi Karaköse Köyü’nde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır” denildi.
Kars’ta salgınla mücadele kapsamında denetimler de devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarla vatandaşları bilgilendiriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.