Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli adliyede



Bedir ALTUNOK/KARS (DHA)BÖLÜCÜ terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında HDP'li belediye başkan yardımcıları ile partinin il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 21 kişi adliyeye sevkedildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1 Ekim Perşembe günü yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 kişinin evlerinde, belediye başkanlığı binası ile HDP il binasında arama yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan 21 kişinin işlemleri bu sabah itibariyle tamamlandı. Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 21 kişi geniş güvenlik önlemi altında Kars Adliyesi'ne getirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-10-04 10:56:30



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