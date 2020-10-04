Barajda su seviyesi düşünce köy ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barajda su seviyesi düşünce köy ortaya çıktı

DHA

Barajda su seviyesi düşünce köy ortaya çıktı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta Boğazköylüler, baraj gölü suları altında kalan köylerine olan hasretlerini sular çekilince oraya çıkan kalıntılarda gideriyor. Baraj gölüne gelerek evlerinden geri kalan enkazı izleyen Boğazköylüler, duygulandıklarını belirtiyor.
Kars ve Digor ovalarında yaklaşık 475 bin dekar tarım arazisini sulamak için yapılan Kars Barajı, 2017'de su tutmaya başladı. Boğazköy ve Çamçavuş köyleri, yılda 10 milyon kilovat saat enerji üretilecek barajın suları altında kaldı. Sadece minareleri görünen köyler, baraj kapaklarının açılarak su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkmaya başladı. Eski köylerinin kalıntılarının görülmeye başladığını duyanlar, baraj gölüne geldi. Evlerinin duvarları, cami, okul ve köy odasının ortaya çıkmasını gözü yaşlı izleyen Boğazköylüler, anılarını tazeledi.
'SULAR ÇEKİLİNCE ZAMAN ZAMAN GELİP HASRET GİDERİYORUZ'
Boğazköylü vatandaşlardan Kubilay Çahan, eski köylerini çok özlediklerini belirterek, "Bizim hayatımız bu köyde geçti. Bu camide namaz kıldık, bu okulda okuduk, bu köy odasında da sık sık köylülerimizle bir araya gelip sohbet ettik. Köyümüz çok güzeldi. Şimdi ise sular altında kaldı. Sular çekilince de zaman zaman gelip böyle hasret gideriyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-10-04 11:24:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kars’ta gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Kars’ta 1 köyün karantinası kaldırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta 1 köyün karantinası kaldırıldı
Kars Kalesi Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıl ışıl
YEREL HABERLER Kars Kalesi Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıl ışıl
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı
YEREL HABERLER Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine ...
Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı Türker Öksüz belediyeden çıkarak vatandaşlarla birlikte cuma namazı kıldı
YEREL HABERLER Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ...
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden alındı Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nca Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
YEREL HABERLER Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden ...
Kars’ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kars’ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kars’ta 3 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X