Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama Belediye Başkan yardımcılarıyla birlikte 15 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

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Kars’ta düzenlenen ‘Şafak Operasyonu’nda gözaltına alınan 21 kişiden 15’inin gözaltı süresi uzatıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 3 adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Kars merkezli Ankara ve Ağrı’da düzenlenen eş zamanlı PKK/KCK ‘Şafak Operasyonu’nda gözaltına alınan 21 kişi önceki gün Adliye’ye sevk edildi.

“15 kişinin gözaltı süresi uzatıldı”

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 1 Ekim tarihinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci, Kaya Naki, Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak, Kars İl Genel Meclis Üyesi Suat Bayhan, Kağızman İl Genel Meclis Üyesi Halil Kan, Digor Belediye Meclis Üyesi Hamit Taşdelen, Digor Belediye eski Başkan Yardımcısı Şengül Erkmen, Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesinde KCK’nın sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T., işadamları B.A., R.B., B.A. ve M.Y. gözaltı süreleri uzatıldı. Gözaltı süresi uzatılan şüpheliler tekrar sağlık kontrolünden geçirilerek Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

“HDP’li başkan tutuklandı”

Adliye’ye sevk edilen HDP Digor İlçe eski Başkanı Zorba Başkutlu ile gazeteci S.M. parti üyesi İ.A. S.A. H.A. ve işadamı A.K. hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli şahıslardan Digor İlçe eski Başkanı Zorba Başkutlu, parti üyesi İ.A. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gazeteci S.M., parti üyesi S.A. ve işadamı A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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