Yıldırım’dan öğrencilere tablet ve televizyon desteği

Türkiye Yardım Severler Derneği (TYSD) İl Başkanı ve işadamı Yasin Aşkın Yıldırım, ilköğretimin başlaması dolayısıyla uzaktan eğitimde zorluk çeken öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere 10 adet Tablet bilgisayar veya TV desteğinde bulunacağını belirtti.

Bu amaç doğrultusunda kendisine gelen yoğun talepler üzerine bağış yaparak öğrencilerin eğitimden mahrum kalmamaları için tablet bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet bilgisayar temin edeceğini ifade eden Yıldırım, “ 20202021 Eğitim ve öğretim yılı münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yılda ülkenin geleceği öğrencilerimizin her konuda yanlarında olduğumu dayanışma ve yardımlaşma desteklerimizi eğitimlerini sürdürebilmeleri için yapmış olduğumuz üniversite öğrencilerine burs destekleri 10 Ekim 2020 tarihinde başlattık. 30 Ekim 2020’de sona erecektir” dedi.

Yıldırım, “Öğrenciler, salgının sekteye uğrattığı alanların başında gelen üniversitelerin büyük bölümü güz döneminde uzaktan eğitim modeli uygulanacak. Salgını Rabbim'in izniyle en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Sizler her nedenle olursa olsun eğitiminize devam edeceksiniz. Sizlere uzaktan eğitim modeli imkanını tanıyan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkenin geleceği eğitimin, öğretim ilmin teknolojinin, gelişmesiyle mümkün olacağını öğrencilerimize vereceğimiz desteklerle güçleneceğini unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

