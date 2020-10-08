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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta PKK/KCK’dan 9 kişi tutuklandı

İHA

Kars’ta PKK/KCK’dan 9 kişi tutuklandı

Kars’ta düzenlenen ‘Şafak Operasyonu’nda gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 9’u tutuklandı.1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 1 Ekim tarihinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 21 kişiden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen Belediye Meclis Üyesi K. N., F. K., Ö. A., Kars İl Genel Meclis Üyesi S. B., Belediye Meclis üyesi H. E., Belediye Meclis Üyesi H. T., Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde gözaltına alınarak Kars’a getirilen KCK’nın sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T., işadamları B.A. ve R.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Genel Meclis Üyesi H.K.’yı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Kars’taki Şafak Operasyonu’nda gözaltına alınan aralarında Belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci ile HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anlı’nın da bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şafak Operasyonu’nda gözaltına alınan 21 kişiden 6 ise geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmişti. 6 kişiden 3’ü tutuklanmış, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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