Bu kez Kars için söyleyecekler

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) Teknik Destek Programı’na başvuran Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün “Kars İçin Söyle” ve “Kars Yemekleri ve Mutfak Kültürü” projeleri için sözleşme imzalandı.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı’nın Teknik Destek Programına iki projeyle başvurdu. Destek almaya hak kazanan “Kars İçin Söyle” ve “Kars Yemekleri ve Mutfak Kültürü” projelerinin hayata geçirilmesi için Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ile SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir sözleşme imzaladı.

“Kars İçin Söyle” projesi kapsamında Kars yöresine ait bir müzik eşliğinde bölgenin tarihi, turistik ve kültürel mekanlarının tanıtımı yapılacak. İki ay sürecek projeyle, Kars’a ait bir eser, kent merkezi, Kars Kalesi, Sarıkamış, Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü gibi tarihi, turistik ve doğal güzelliğe sahip mekanlarda klip çekimiyle tanıtılacak. Çekilecek klip yerel ve yaygın medyada, sosyal medya ağlarında, otobüs terminallerinde ve gar gibi kamusal alanlarda paylaşılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ikinci projesi ise Kars’ın yemek ve mutfak kültürüyle ilgili. Ajans tarafından desteklenecek proje ile kentin yemek ve mutfak kültürü araştırılacak. Tespit edilen yemeklerin turizm sektörüne kazandırılması için yemek sunumu, saklanması gibi konularda önerilerde bulunulacak. Araştırma kitap haline getirilecek ve dijital ortamlarda tanıtıma sunulacak. SERKA desteğiyle hayata geçirilecek projeler iki ay gibi kısa sürede tamamlanacak.

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