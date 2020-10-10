64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı

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Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS'ta müşteri gibi girdiği kuyumcuda, el çabukluğuyla 35 bin TL değerinde 5 altın bileziği çalıp kaçan S.G. (64) adlı kadın ile hırsızlık olayına yardım eden 2 kişi, Ankara'da yakalanarak, gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 29 Eylül günü, Kazımpaşa Caddesi'ndeki kuyumcuda yaşandı. Kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren bir kadın, altın bilezik almak istediğini söyledi. Çalışanın değişik modelde bilezikler gösterdiği kadın, el çabukluğu ile aldığı 5 bileziği cüzdanının altına sakladı. Ardından da dükkandan çıktı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine polis, kadını yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasını inceleyen polis, maske ve güneş gözlüğü takan kadının S.G. olduğunu tespit etti. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G.'ye İ.Y. (69) ve A.Y.'nin (46) yardım ettiğini, 3 şüphelinin otomobil ile Ankara'ya gittiğini belirledi.

Ankara Polisi ile yapılan ortak çalışma sonunda otomobil, başkent girişinde durduruldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars Bedir ALTUNOK

2020-10-10 10:54:25



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