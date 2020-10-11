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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Vadisi Projesi Kars’a değer katacak

İHA

Kars Vadisi Projesi Kars’a değer katacak

“Kars Vadisi Projesi”, Kars Bedesteni Konak ve çevre düzenlemesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kars Çayı Çevre Düzenlemesi, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kale Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu çalışmalarını da içerisine alan projenin hayata geçmesiyle kentin turizm potansiyelini de artıracak. Kars Valisi Türker Öksüz, Kars’ın cazibe merkezi haline getirileceğini belirtti.
Öksüz, “Kars'ın en cazip merkezlerinden birisi olması için çalışıyoruz. Çünkü burada hakikaten tarihi ve kültürel değeri çok yüksek eserlerimiz var. Buranın aynı zamanda tanıtımına da katkıda bulunmak istiyoruz. Kalemiz çok önemli bir kaledir. Kaleye herkesin ulaşımını sağlamak üzere yolunu da daha kullanışlı hale getireceğiz. Bu alanda ayrıca 2 bin metrekare bir çevre düzenlemesi yapılacak. Böylelikle burası daha yeşil bir alan olacak. Yürüme yolları olacak, insanların dinlenmesine ve eğlenmesine müsait hale getirilecek, seyir alanları yapılacak. Bu projeyle birlikte hakikaten bu bölgenin çehresi değişmiş olacak” dedi.
Öte yandan Kars Vadisi Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kale eteklerinde yapılan çalışmalar önümüzdeki yıl sonu bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.
Kars Vadisi Projesi kent turizmine de önemli katkı sağlayacak. Projenin hayat geçmesiyle birlikte bölge canlılık kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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