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Kars´ta baraj yolu tamamlanıyor

DHA

Kars´ta baraj yolu tamamlanıyor


Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS´ın Sarıkamış ilçesinde DSİ 18'inci Bölge Müdürlüğü´nce yapımı tamamlanan Karakurt HES Barajı nedeniyle bir süredir yapımı devam eden köy grubu bağlantı yolunun büyük bölümü tamamlandı. 21 kilometre uzunluğundaki yolun 15 kilometresi birinci kalitede standardı yüksek nitelikte yapıldı. 20´ye yakın köyün yararlanacağı yolun yapımı devam eden 6 kilometrelik bölümü ise önümüzdeki günlerde asfaltı atılacak.
Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili MKYK üyesi ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, ve beraberindekiler yapılan baraj yolunda incelemelerde bulundu.
AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, köy yollarının standardını yükseltip asfalt yapıldığını ifade ederek Karakurt barajı nedeniyle köylülerin mağdur olmaması adına olağan üstü bir mesai harcadıklarını söyledi. Arslan, "Gerek sayın Valimiz, Kaymakamımız, gerekse iki milletvekili olarak ayrıca AK Parti İl Başkanımız ve ilçe teşkilatımızla olağan üstü mesai harcadık. Enerji Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, EPDK, nezdinde sürekli baskı oluşturduk ki köylülerimiz mağdur olmadan bu büyülükteki bir eser ülkemize kazandırılsın ve milli ekonomiye katma değer oluştursun" diye konuştu
Sarıkamış´ta yeni yapılan Mescitli, Belencik ve Beşyol Köy grubu asfalt çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını kaydeden Arslan, şunları söyledi:
"Daha önceden 16 tane köyün olduğu yol bağlantısını sıcak asfalt yapmıştık ancak bağlantısı baraj altında kalınca köylülerimiz haklı olarak kaliteli bir yola erişmek için hem bizi hem sayın valimizi epeyce sıkıştırıyorlardı. Biz onlara hep dedik ki merak etmeyin kışa girmeden önce size kaliteli bir yolla ulaşımınızı sağlamış olacağız. Nitekim 16 köyün bulunduğu tarafa yaklaşık 7 kilometre yeni yol bağlantısı yapıldı. Sarp arazide sıfırdan bir yol yapıldı, bu normal grup köy yolundan daha geniş ve asfalt olarak yapıldı. Barajın Sarıkamış tarafında kalan kısmında yine yaklaşık 8 kilometrelik bunun 7 kilometresi sıfır olmak üzere yeni yol yapıldı. Onun da asfaltı bitti. Ayrıca Mescitli köyüne bağlantı anlamında yaklaşık 7 kilometre yol kalmış ki onun da alt yapısında çalışma devam ediyor, o da birkaç gün içinde onun da asfaltı bitmiş olacak. Yani 21 kilometre yüksek standartta asfalt yola kavuşmuş olacak."
Vali Türker Öksüz ise Karakurt barajının ülke ve bölge ekonomisi için çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, baraj yapıldıktan sonra Sarıkamış Karakurt bölgesindeki bazı köylerin Sarıkamış ve Kars´la olan bağlantısının kesildiğini hatırlattı. Öksüz, "Köylerimizin ulaşımı sağlamak için yeni bir yol yapımına başlandı. Bu yol toplamda 21 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometresi yapılmış durumda. Bu yol birinci kalitede standardı yüksek nitelikte ve yaklaşık 20 ye yakın köyümüz bu yoldan istifade edecek. Biz bir yatırım yaparken vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Bu yolla birlikte vatandaşımızı mağdur etmemenin gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu hizmetleri sayın bakanımız Ahmet Arslan, komisyon üyemiz Yunus Kılıç ve tüm kurumlarımızla günü gününe takip edip yaptık. Sonuçta vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermenin sevincini yaşıyoruz Allah kaza, bela vermesin hayırlı olsun" dedi.
Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkede oluşturduğu refah ikliminden bizim şehrimizde son derece ziyadesiyle faydalanıyor, bunu gururla söylemem lazım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-10-12 09:06:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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