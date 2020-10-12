Yağ değişim Kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kars’ta kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi Sitesi bir iş yerinin yağ değişim kuyusuna inek düştü. Kuyuya düşen ineği düştüğü yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.
Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek çalışma başaltı.
Önce ineğin gövdesine halatlar bağlayan itfaiye ekipleri, daha sonra iş makinesi yardımıyla ineği düştüğü kuyudan çıkararak kurtardı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.