Karakurt HES Barajı nedeniyle bir süredir yapımı devam eden bağlantı yolunun büyük bölümü tamamlandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan Karakurt HES Barajı nedeniyle bir süredir yapımı devam eden köy grubu bağlantı yolunun büyük bölümü tamamlandı.

Kars Valisi Türker Öksüz, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın yolda incelemelerde bulundular.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, köy yollarının standardını yükseltip asfalt yapıldığını söyledi.

Karakurt Barajı nedeniyle köylülerin mağdur olmaması adına olağanüstü bir mesai harcadıklarını söyleyen Arslan, "Gerek Sayın Valimiz, Kaymakamımız, gerekse iki milletvekili olarak ayrıca AK Parti İl Başkanımız ve ilçe teşkilatımızla olağanüstü mesai harcadık. Enerji Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, EPDK nezdinde sürekli baskı oluşturduk ki köylülerimiz mağdur olmadan bu büyülükteki bir eser ülkemize kazandırılsın ve milli ekonomiye katma değer oluştursun" dedi.

Sarıkamış’ta yeni yapılan Mescitli, Belencik ve Beşyol Köy grubu asfalt çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını söyleyen Arslan, konuşmasına şöyle devam etti: “Daha önceden 16 tane köyün olduğu yol bağlantısını sıcak asfalt yapmıştık ancak bağlantısı baraj altında kalınca haklı olarak köylülerimiz haklı olarak kaliteli bir yola erişmek için hem bizi hem Sayın Valimizi epeyce sıkıştırıyorlardı. Biz onlara hep dedik ki merak etmeyin kışa girmeden önce size kaliteli bir yolla ulaşımınızı sağlamış olacağız. Nitekim 16 köyün bulunduğu tarafa yaklaşık 7 kilometre yeni yol bağlantısı yapıldı. Sarp arazide sıfırdan bir yol yapıldı, bu normal grup köy yolundan daha geniş ve asfalt olarak yapıldı. Barajın Sarıkamış tarafında kalan kısmında yine yaklaşık 8 kilometrelik bunun 7 kilometresi sıfır olmak üzere yeni yol yapıldı. Onun da asfaltı bitti. Ayrıca Mescitli köyüne bağlantı anlamında yaklaşık 7 kilometre yol kalmış ki onun da alt yapısında çalışma devam ediyor, o da birkaç gün içinde onun da asfaltı bitmiş olacak. Yani 21 kilometre yüksek standartta asfalt yola kavuşmuş olacak. Sayın valimize ve ekibine takiplerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Kars Valisi Türker Öksüz Karakurt Barajı'nın ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Vali Öksüz baraj yapıldıktan sonra Sarıkamış Karakurt bölgesindeki bazı köylerin Sarıkamış ve Kars ile olan bağlantısının kesildiğini hatırlatarak, "Köylerimizin ulaşımını sağlamak için yeni bir yol yapımına başlandı. Bu yol toplamda 21 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometresi yapılmış durumda bu yol birinci kalitede standardı yüksek nitelikte ve yaklaşık 20'ye yakın köyümüz bu yoldan istifade edecek. Biz bir yatırım yaparken vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Bu yolla birlikte vatandaşımızı mağdur etmemenin gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu hizmetleri Sayın Bakanımız Ahmet Arslan, komisyon başkanımız Yunus Kılıç ve tüm kurumlarımızla günü gününe takip edip yaptık. Sonuçta vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermenin sevincini yaşıyoruz Allah kaza bela vermesin hayırlı olsun” diye konuştu.

Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkede oluşturduğu refah ikliminden bizim şehrimiz de son derece ziyadesiyle faydalanıyor bunu gururla söylemem lazım" dedi.

Kars’ın bazı illere göre çok iyi hizmet aldığının altını çizen Kılıç, "Kars, ülke imkanlarından başka illere göre bunu yüksek sesle söylememek lazım bazı illere göre iki kat bazılarına göre AK Parti hükümetleri döneminde 4 kat kişi başına hizmet almıştır. Yani bir başka şehirde 1 lira hizmet alırken Karslı hemşerilerimiz 4 kat hizmet almıştır. Bu aslında evveliyatında yapılmamış olanların da çok olduğunu gösteriyor. Serhat şehri olduğumuz için unutulmuş bir bölge idi. Şimdi şükürler olsun biz bu aradaki farkı yaptığımız yollarla, barajlarla, sulamalarla, okullarla, hastanelerle pekiştiriyoruz. Biz merkezi hükümetin imkanlarını buraya getiriyoruz. Sayın Valimiz, özel idare, belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz bütün ekiplerimizle teşkilatlarımızla insanımıza hizmet getiriyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından inşaatı devam eden Sarıkamış İlçe Müftülük hizmet binasında, her sene Sarıkamış Şehitleri anma etkinliklerinde ziyaretçileri taşımak için kullanılan ve asfalt çalışması tamamlanmış yolda inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Osman Yüce Kayak Tesislerinde devam eden güçlendirme ve yenileme çalışmaları kontrol edildi.

Bölgede düzenlenen incelemelere Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Milletvekili AK Parti MKYK üyesi 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, il genel meclis üyeleri ve ilgili kurum müdür ve amirleri katıldı.

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