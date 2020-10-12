Kars’ta bir köy korona virüsten karantinaya alındı

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Kars’ta Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karantinaya alınan Kars’ın Akyaka İlçesi’ne bağlı Boyuntaş Köyü’ne giriş çıkışlar yasaklandı. Köy girişinde görevlendirilen jandarma ekipleri köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Akyaka İlçesi Boyuntaş köyü karantinaya alınmış olup köye giriş çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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