Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi'nin temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi'nin temeli atıldı

İHA

Sarıkamış’ta Davud-u Karsi İslami İlimler Külliyesi'nin temeli atıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Hareket İlim, Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından yaptırılan Davudu Karsi İslami İlimler Külliyesi'nin temeli törenle atıldı.
Sarıkamış Hançerli düzü mevkiinde inşa edilen külliyenin temel atma törenine, 65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Hareket İlim, Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Cihangir, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Koşal, yaptığı konuşmada, külliyenin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.
Milletvekili Arslan ise bölgeye yapılan yatırımların gün geçtikçe arttığını ifade ederek, "İlçede bunun dışında ayrıca müftülük külliyesi çalışması da var. Orada hem ilçe müftülüğünün cami ve lojman ihtiyacını karşılayacak bir çalışma sürüyor. Elbette ki bölge milletvekilleri olarak il adına büyük sorumluluklarımız var. Her zaman ilimizin ve ilçelerimizin ihtiyaçları görülebilsin diye gayretimiz var. Külliyenin Sarıkamış'a bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç da külliyenin hayırlı olması temennisi dileklerinde bulunarak, "İnsanın nefsini terbiye etmesi lazım. Çünkü nefis aynı zamanda terbiye edilmediği takdirde insana, ilime, irfana çok aykırı hareket ettirir. İrfan öğretirken de sabır bunun bekçisidir. İşte buralarda insanlar önce nefsini terbiye ettirecek, irfanla buluşacak, ilim tahsil edecek ve bu coğrafyaya bunu yayacaklar" ifadesini kullandı.
Yaklaşık 7 dönüm arazi üzerine yapılan ve içinde 200 kişilik yatılı kuran kursu, 8 daireli lojman ve bir caminin bulunduğu külliyenin dualarla temeli atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Milletvekili Arslan, Sarıkamış’ta engelli vatandaşın umudu oldu
YEREL HABERLER Kars Milletvekili Arslan, Sarıkamış’ta engelli ...
KATSO Başkanı Alibeyoğlu’ndan esnafa plaket!
YEREL HABERLER KATSO Başkanı Alibeyoğlu’ndan esnafa plaket!
TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
YEREL HABERLER TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
Karslı amatör balıkçılardan belgesel tarzında balık avı Akvaryum gibi gölde balıkları görerek tuttular
YEREL HABERLER Karslı amatör balıkçılardan belgesel tarzında balık ...
Kars’ta bir köy korona virüsten karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta bir köy korona virüsten karantinaya alındı
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
YEREL HABERLER Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol ...
Karakurt HES Barajı nedeniyle bir süredir yapımı devam eden bağlantı yolunun büyük bölümü tamamlandı
YEREL HABERLER Karakurt HES Barajı nedeniyle bir süredir yapımı ...
Yağ değişim Kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yağ değişim Kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri ...
Kars´ta baraj yolu tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kars´ta baraj yolu tamamlanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X