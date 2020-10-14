Kars Balı modern tesislerde paketlenecek

Kars’ta 1 milyon 750 bin liralık bedelle Modern Bal Dolum ve Paketleme Tesisi hayata geçirildi.

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle Coğrafi işaret alan Kars Balı için modern dolum ve paketleme tesisi kuruldu.

Türkiye’nin en kaliteli ballarından biri olan Kars Balı, artık modern paketleme yöntemleriyle tüketicilere ulaştırılacak. Tüketiciler, Coğrafi İşareti bulunan ve belli standartlarda üretilen Kars Balı’nı gönül rahatlığıyla tüketebilecekler. Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Kars Balı için önce Coğrafi İşaret alındı. Daha sonra yine SERKA’nın desteğiyle Modern Dolum ve Paketleme Tesisi Projesi hayata geçirildi.

SERKA ve Kafkas Üniversitesi’nin işbirliğiyle uygulanan “Coğrafi İşaretli Kars Balı’na Dolum ve Paketleme Ünitesi Kurulması” projesinde son aşamaya gelindi. 2021 yılında faaliyete geçecek olan proje ile Kars Balı’nın modern yöntemlerle dolumu ve paketlemesi yapılacak. Kars Balı etiketi sadece Coğrafi İşaret standartlarını sağlayan ballara verilecek.

SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu’yu ziyaret etti. Taşdemir ve Kapu daha sonra üniversite kampusunda yapılan modern tesisi gezdi ve proje danışmanlarından bilgi aldı. Son aşamaya gelen tesislerde, Kars Balı’nın dolumu, paketlenmesi, sergilenmesi ve satışı gerçekleştirilecek. Yapım işleri biten tesisin makine alımı yapılacak ve 2021 yılında açılışı gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon 750 bin liralık proje bütçesinin yüzde 75’i Ajans tarafından karşılanıyor.

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