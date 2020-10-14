Muharrem İnce; Kars kaşarı Fransız peynirlerine beş çeker

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)CHP üyesi Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin ülke genelinde başlattığı 'Memleket Hareketi' programı kapsamında Kars´a gelerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. İnce, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi.
İnce bir bal ve kaşar peyniri satan işyerine girdi ve meşhur Kars kaşarının tadına baktı. İnce, "Türkiye´nin neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Türkiye´nin üretmeye, tasarıma ve markaya ihtiyacı var. Yani bu Kars'ın kaşarı Fransız peynirlerinden daha mı kötü? Onlara beş çeker. İşte bunu dünya markası yapmamız lazım" diye konuştu.
'KARS´A 36 PLAKADA DENK GELDİK'
İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularıyla birlikte Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ettiklerini ve büyük bir tesadüf ki 36 olan Kars´ın plakasında gezdikleri il sayısının da 36 olduğunu belirtti. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-10-14 19:25:36
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