Şehidin Akyaka’daki evi bayraklarla donatıldı

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Görev yaptığı İskenderun’da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy’un evi bayraklarla donatıldı.

Sözleşmeli Er olarak İskenderun’da görev yapan Volkan Soy, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Soy’un acı haberi Kars'ın Akyaka ilçesinin Büyük Durduran köyündeki ailesine ulaştı. Şehit haberinin ardından Akyakalılar şehidin baba ocağı Büyük Durduran köyündeki evi bayraklarla donatırken, Soy’un evinin önünde sağlık ekipleri ve jandarma görevlendirildi.

Şehit Volkan Soy’un cenazesi İskenderun’da düzenlenecek törenin ardından memleketi Kars’a getirilerek Büyük Durduran köyünde toprağa verilecek.

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