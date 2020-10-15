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Dolandırıcı şebekeye 5 ilde operasyon, 23 kişi yakalandı

DHA

Dolandırıcı şebekeye 5 ilde operasyon, 23 kişi yakalandı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 kişi gözaltına alındı. 
Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 30 şüpheli şahıs hakkında, Kars ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce ortak çalışma yapıldığı bildirildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından örgütün yönetici ve üyelerinin dolandırıcılık eylemlerinden yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri ve birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu suç örgütünün yönetici kadrosu ve üyelerine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyon illerinde 15 Ekim 2020 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup, şüpheli şahıslardan 23'ü yakalanmıştır. Yapılan aramalarda vatandaşın bilgisi dışında kimlik bilgileri kullanılarak açılan yüzlerce telefon hattı ve kredi kartı bilgileri ele geçirilmiştir."
Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın, kendilerini arayarak banka görevlileri olarak tanıtan şahıslarla kredi kartı bilgilerini ve telefonlarına gelen SMS'de yazılı bankalara ait havale EFT veya alışveriş yapılmasına olanak sağlayan şifreleri kesinlikle paylaşmaması gerekmektedir. Hiçbir banka veya devlet görevlisi sizden banka tarafından gelen SMS kodunu söylemenizi istemez." denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-10-15 14:25:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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