Arpaçay’da bir köy karantinaya alındı

Kars’ın Arpaçay ilçesi Akçalar köyü karantinaya alındı.
Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay ilçesi Akçalar köyü, karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Akçalar köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye girişçıkışlara izin vermiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.