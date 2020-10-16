Kars’ta polisten tütün operasyonu

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Kars’ta polis tütün operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda tütüne el kondu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte tütün mamulleri satışı yapan 3 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada,

130 kilo açık nargile tütünü, 107 kilo kıyılmış açık tütün, 2 bin 110 adet doldurulmuş makaron sigara ve 348 paket nargile tütünü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgi olarak şüpheli H.U., E.C.İ., Y.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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