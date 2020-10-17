

BEDİR ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS´ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, tamamen kurudu. Kuraklıkla birlikte gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti. Bataklığa dönen Kuyucak Gölü'nde artık büyükbaş hayvanlar otluyor.

Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu´nun ilk Ramsar alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti tamamen kurudu.

230´un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan göl, yanlış su kullanımı nedeniyle 2014 yılında kuruma noktasına geldi. Göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilemedi, kalıcı bir çözüm bulunamadı. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazla birlikte kalan su da buharlaştı. Göl, bataklığa döndü. Su bulamadıkları için bölgeyi terk eden kuşlardan ise geriye ayak izleri kaldı.

Kuşların üzerinde bile uçmadığı göl, artık büyükbaş hayvanlara kaldı. Büyükbaş hayvanlar göl kenarındaki alanlarda otlamaya başladı.

KUYUCUK KUŞ CENNETİ

Türkiye´nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor. Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunuyor. Adını da bitişiğindeki köyden alan Kuyucuk Gölü, angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 232 farklı kuş türünü barındırıyordu. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-10-17 09:32:29



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