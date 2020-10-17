Kars’ta Çolaklı köyü karantinaya alındı

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında Çolaklı köyü karantinaya alındı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çolaklı köyü Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş çıkışlar yasaklandı. Köy girişinde görevlendirilen jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açılmada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Çolaklı köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.