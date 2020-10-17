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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Korona virüs denetimi

İHA

Kars’ta Korona virüs denetimi

Kars’ta Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün katılımıyla Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Kent genelinde bin 30 görevlinin ve 200 ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, işyerleri kontrol edildi. Vatandaşlara Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgi verildi.
Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan’ın da eşlik ettiği ‘sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla yapılan denetimlerde Öksüz, vatandaşlardan kendileri ve sevdiklerinin sağlıkları için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.
Kars’ta Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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