Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

Kars’ta, Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylere giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars merkez Karakaş ve Arazoğlu köyleri ile Kağızman Değirmendere köyü karantinaya alınırken, köy girişlerinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köylere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; merkez Karakaş ve Arazoğlu köyleri ile Kağızman Değirmendere köyü karantinaya alınmış olup, köylere girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.