Susuz'da muhtarlar günü kutlandı

Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015/11 Genelgesi ile, 19 Ekim gününün “Muhtarlar Günü” kabul edilmesi nedeniyle, Kars’ın Susuz ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Susuz Kaymakamı Hamza İnam, Daire Amirleri, köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaymakamlık önündeki tören'in ardından köy ve mahalle muhtarları Kaymakam Hamza İnam'ı makamında ziyaret etti.

Köy ve mahalle muhtarlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam İnam, “19 Ekim muhtarların gününü kutladı. Muhtarlık demokrasimizin temel taşıdır. Muhtarlık toplumumuz için çok önemli bir gelenek olup, aynı zamanda vatandaşımızın devlete açılan ilk kapısıdır. Gerek İlçe merkezindeki mahallelerimizde gerekse de köylerimizde birlik ve beraberliğin sağlanmasında muhtarlarımızın çok önemli bir rolü vardır” dedi.

İnam, “Kırsal kesime yönelik hizmetlerde köylerimiz arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Kaynak tahsisinde olabildiğince adil, olabildiğince acil ihtiyaçlar ile nüfusu göz önünde bulundurarak kaynakları adil bir şekilde paylaşmanın gayreti içerisindeyiz. Muhtarlarımızın ilettiği talepleri de inceleyerek imkânlarımız ölçüsünde bunları çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bütün Muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Gün'ünü kutluyorum” diye konuştu.

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