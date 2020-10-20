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Azerbaycan Başkonsolosu Guliyev: Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor

DHA

Azerbaycan Başkonsolosu Guliyev: Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)AZERBAYCAN Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 29'uncu yılı Kars'ta da buruk kutlandı. Duygulu anlarını yaşandığı etkinlikte Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor" dedi.
Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda düzenlenen etkinlikte, Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'den bu yana sürdürdüğü operasyonlarda Ermenistan işgalindeki başta Cebrail ve Fuzuli kentleri olmak üzere birçok yerleşim birimini işgalden kurtarması nedeniyle mutluluk ifadeleri gözlendi. Ermenistan'ın sivillerle yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarında hayatını kaybedenler için de hüzünlü anlar yaşandı.
Azerbaycan'ın bölgede verdiği mücadele ve Ermeni ordusunun sivillere yönelik saldırılarından derlenen görüntü ve fotoğraflardan oluşan slayt gösterisinin de sunulduğu programda konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, bir gözlerin güldüğünü bir gözlerinin de ağladığını belirtti. Guliyev, "Devletimizin güçlenmesini ve bu duruma gelmesini 29 yıldır bekliyorduk. Bu zafer 29 yıl önce 27 Ekim'de başladı. Çok şehit verdik, canımızdan canlar gitti. Düşman elinde olan topraklarımız azad olmaya başladı. Ülkemiz bir gözüyle şehitlerine ağlarken, bir gözüyle de azad olunan topraklarımız için seviniyor. Topraklarımız da bize seviniyor. Tarih de biliyor ki; o topraklar bizimdir. O topraklara Ermenilerin göçürüldüğünü herkes biliyor. Türkmençay anlaşmasından sonra Çarlık Rusya'sının Hazar Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan o bölgeye Ermenileri yerleştirilmesi nedeniyle, Ermeniler bizim topraklarımızda çoğaldı. Bizler biliyoruz ki; Karabağ Türk topraklarıdır. Ermeniler bu topraklarda aslında bulunmamışlardır. Ermeniler daha sonra başta Sovyet hükümetlerinin desteği ve muhtelif sebeplerde bu bölgede çoğalmaya başladı. Buraya yerleştirilen Ermeniler aradan en az 20 yıl geçtikten sonra 'buralar bizim topraklarımızdır' demeye başladı. Bildiği gibi 20´nci yüzyılın evvelinden beri Ermeni zulmü Azerbaycan'da devam etmiştir. Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycan Türklerine ait toplu mezarlar bugün de açılmaktadır. İnsanlarımızın katledildiği, kuyular, tandırlar ve mezarlar ortaya çıkmaktadır. Ama Allah'a şükürler olsun ki yıllar sonra onların işgal ettiği toprakları bugün geri almaya başladık. Bu da bizim neslimizin devrine denk geldiği için gururluyuz. Topraklarımız işgal altında diye boynumuz bükük kalıyordu, kalbimiz sızlıyordu. Artık onları kovalıyoruz. Nereye kaçtıklarını herkes haber kaynaklarından ve internetten görüyor" dedi.
Ermenilerin arkadan vurmaya, çocuklara ve kadınlara saldırmaya başladıklarını hatırlatan Guliyev, şunları söyledi:
"Gence'ye saldırdılar ve sivil insanlarımız öldü. Bugün 15 yaşındaki Nigar'ımız öldü. Yetim kalan çocuklarımız oldu. Evlerimiz yıkıldı, yıkılsın ama, canları geri getiremeyeceğiz. Şehitler verdik. Bu bedelleri vatanımız ve öz topraklarımız için veriyoruz. Bu nedenle de 'of' demeden ölmeye hazırız. Artık haberlerde görüyorsunuz, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçıyorlar. Onlar da biliyor ki; Karabağ onların öz toprakları değil. 30 yıla yakındır Karabağ'da işgal edilmiş topraklarımızda bir tane bile ev yoktur, taş taş üstünde değildir. O zaman neden orayı sahiplenmediniz. Niye bir ev dikmediniz. Çünkü biliyordunuz ki Karabağ'ın gerçek sahipleri bir gün gelecek ve sizin dersinizi verecek. Sizi oradan kovacak. Şimdi bizi Azerbaycan ordusundan kurtarın diye ona buna yalvarıyorlar. Gücü bize yetmediği için 'Türkiye ile birleşmişler, Türkiye onlara destek veriyor. 'diyorlar. Önemli olan silahın olması değil. Bilindiği gibi sözde yüzümüze gülüp dost olan ülkelerden Ermenilere TIR'larla ve uçaklarla silah taşınıyor. Ermenilerin o silahları kullanacak askerleri bile yok. Artık ileri teknoloji var. O silahları da cephede bize bırakıp kaçıyorlar. Bu böyle devam edecek. Biz tarihimizi kanımızla yazdık. Ama biz ne kanımızı ne de tarihimizi unutmuyoruz. İnsanlarımızın gözü televizyonda ve internette Başkomutanımız İlham Aliyev'in açıklamalarını gözlüyor. Bugün sabah saatlerinde 13 kentimizin Ermeni işgalinden kurtarıldığını öğrendik. Sırada diğer kentlerimiz var, hepsini azad edeceğiz."
Başkonsolos Guliyev'in konuşmasının ardından, programa katılan Kafkas Üniversitesinde görevli Azerbaycanlı öğretim üyeleri Hacali Necefoğlu ve Hurşit İsayev ile Tataristanlı Çulpan Zaripova Çetin, birer konuşma yaparak, Ermenistan'ın kınadı.
Programda Başkonsolosluk önünde kurulan ve üzerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında zarar gören yerleşim alanları ve hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarının bulunduğu platforma kırmızı karanfiller bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-10-20 09:51:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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