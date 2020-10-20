Karslı aşıklar Doğu Ekspresi için söyledi

Seferleri korona virüs (Covid19) salgınından dolayı iptal edilen Doğu Ekspresi Karslı aşıkları dile getirdi. Tren Garı’nda buluşan açıklar Doğu Ekspresi için söyledi.

Kars’ta turizmin olmazsa olmazlarından birisi olan ve bir anda Türkiye’nin gündeminde yer alan Doğu Ekspresi seferleri, pandemi dolayısıyla uzun süre durdurulması, diğer illere turistlerin akın etmesi Karslı aşıkları harekete geçirdi. Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlamasını isteyen aşıklar geldikleri tren garında sazlı sözlü, yetkililerden seferlerin yeniden başlaması için destek istediler.

Tren Garı’nda seslendirdikleri birbirinden güzel türkülerle seslerini duyurmak isteyen Aşık Ensar Şahbazoğlu, “Ankara’ya, Cumhurbaşkanımıza, devlet bakanlarımıza, Ulaştırma Altyapı Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza duyurmak adına serhat Kars’tan sesleniyoruz. Niyetimiz halis, niyetimiz muhlis, niyetimiz, isteğimiz, arzumuz turizm sektörünün tekrar Kars’ımızda canlanmasını, sönen bacalarımızın tekrar tütmesini istiyoruz” dedi.

Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlaması gerektiğini ifade eden aşık Ayhan Şimşekoğlu da, “Serhat Karsımızda sessizlik var. Neden? Biz bu turizme alıştık. Buradan devlet erkanını, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sesleniyoruz. Yine bize turizm ortamına, turizm kültürümüzü Karsımıza kavuştursunlar. İnşallah yakın bir dönemde alıştırdıkları şekilde Doğu Ekspresi dolu dolu turistleri bekliyoruz” diye konuştu.

Tren Garı’nda bir araya gelen aşıklar bir süre Doğu Ekspresi için saz çaldı türkü söyledi. Vatandaşlar da aşıklara zaman zaman eşlik etti. Karslı aşıklar Doğu Ekspresinin yeniden saferlerinin başlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istedi.

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