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Kars’ta 24 işyerine Kovid-19 uyarısı

İHA

Kars’ta 24 işyerine Kovid-19 uyarısı

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 24 işyeri sahipleri uyarıldı.
Kars’ta Kovid19 denetimleri Valilik Salgın Denetim ekipleri, tarafından aralıksız devam ediyor.
Salgın Denetim ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde 135 kaferestoran, 15 çay evi, 35 otel denetlendi.
Denetimlerde eksiklikleri görülen 24 işyerine uyarı yapıldı.
Kent genelinde korona virüs denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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