Kars’ta 24 işyerine Kovid-19 uyarısı

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Kars’ta Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 24 işyeri sahipleri uyarıldı.

Kars’ta Kovid19 denetimleri Valilik Salgın Denetim ekipleri, tarafından aralıksız devam ediyor.

Salgın Denetim ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde 135 kaferestoran, 15 çay evi, 35 otel denetlendi.

Denetimlerde eksiklikleri görülen 24 işyerine uyarı yapıldı.

Kent genelinde korona virüs denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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