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Kars’ta içme suyu şebekesi patladı. Tonlarca su boşa aktı.

Sukapı Mahallesinde Namık Kemal Evi yanında doğalgaz şebekesi çalışması yapan KARGAZ ekipleri su şebekesi borsunu patlattı. Su borusunun patlamasıyla birlikte bir anda etraf göle dönerken, durum Belediye ekiplerine bildirildi. Belediye ekipleri su şebekesine giden vanaları kapatarak suyu boşa akmasını önledi.

KARGAZ ekipleri bölge çalışmalarını devam ettirirken, bir taraftan da patlayan su şebekesi hattında borular yenileniyor.

Öte yandan su şebekesi borusunun patlamasıyla birlikte arıza giderilene kadar Sukapı Mahallesi ve çevresine su verilmeyecek. Arızanın giderilmesinin ardından tekrar mahalle su verilecek.

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