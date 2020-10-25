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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzey Doğa Derneği’nden Kuyucuk Gölü açıklaması

İHA

Kuzey Doğa Derneği’nden Kuyucuk Gölü açıklaması

Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, tamamen kurudu.
Yaklaşık 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl ile ilgili olarak KuzeyDoğa Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Şube Müdürlüğü’nden yazılı ortak açıklama yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamada, “Geçmiş yıllardan bu yana zaman zaman kısmi olarak kuruma sorunu yaşayan Kuyucuk Gölü 2019 yılında tamamıyla kurumuştu. Kars Valiliği öncülüğünde gölü kurtarmak için KuzeyDoğa Derneği, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ve DKPM 13. Bölge Müdürlüğü çalışmaya başladı. İstanbul Üniversitesi’nin konusunda uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanan kuruma sebepleri ve çözüm önerileri raporuna istinaden, Kars DSİ tarafından Kuyucuk gölüne 1.2 kilometre uzaklıkta 140 metre derinlikte su kuyusu açıldı ve kuyu 70 gün içinde aktif hale getirildi. Pompa ile saniyede 27 litre su göle can suyu oldu. Aynı zamanda gölü besleyen derelerinin önünde bulunan bentlerin yıkımına başlandı. Toplam 6 benten 2’si yıkıldı. Yöre halkının evcil hayvanlarının susuz kalmaması için önlem alındı. Evcil hayvan su içme yalaklarının sayısı 2 katına çıkarıldı. Gölü besleyen tek doğal su kaynağının dere ıslahı Kars İl Özel İdaresi tarafından yapıldı. Göl suyuna kanalizasyon karışmaması için Kuyucuk Köyü’nün kanalizasyon hattı bakıma alındı ve 300 ton kanalizasyon atığı taşındı. İklim değişikliğini takip etmek için göl kıyısına online meteoroloji istasyonu kuruldu. 28 Aralık 2019’dan bu yana su pompası ile göle 440 milyon litre su pompalandı. Göl aynasına 612 milyon litre yağmur suyu ulaştı” denildi.
2020 yılında yapılan çalışma neticesinde 110 türden on binlerce kuş geldiğinin belirtildiği açıklamada, “Gölü kurtarmaya çalıştığımız an itibari ile gölü haftalık olarak izlendi ve hava fotoğrafları çekildi. 1 Ekim itibari ile gölde yüzde 10 oranında su kalmıştı. Bu oranda bile 12 türden 480 kuşun gölde olduğu tespit edildi. Aynı hafta içerisinde gölü besleyen tek doğal su kaynağının üzerindeki dereye 4 farklı bent kurularak hayvan içme suyu alındığı tespit edildi. Göle can suyu veren su pompasının önüne büyük kayalar atılarak hayvan suyu içme alanı oluşturmaya çalışılmış ve bu durumun pompayı zorlayarak arızalanmasına sebep olduğu tespit edildi. Ayrıca göl kenarında bulunan tabelanın hayvanların kaşınmak için sürtünmesi nedeniyle düşmüş olduğu görülmüş ve ivedilikle onarılmıştır. İnsan kaynaklı etkilerin yanında 5 Eylül’den itibaren yağmur suyu alamayan Kuyucuk Gölü’nde ki su oranı yüzde 5 kadar düşmüş ve göl 1 yıllık bir aranın ardından tekrar kurumaya başlamıştır. Son 3 yılda suyu Kuyucuk Gölü Haziran ayı başında tamamıyla kurumuş oluyordu. Yapılan müdahale ile kuruma Ekim ayının 2. Haftasına kadar uzatılmıştır. Son bir haftadır insan su pompasındaki arıza giderilmiş buharlaşmanı azalmasıyla birlikte verilen can suyunun göle doğru hızlı bir şekilde yayıldığı görülmüştür. Suyun 13.8 hektar alanı kaplamış olduğu tespit edilmiştir. Ek müdahalelerle kurumanın önüne geçilmesi için çalışmaya devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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