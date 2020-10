Alulbeyt Derneği’nden Azerbaycan’a destek

Alulbeyt Kars Temsilcisi ve Ehlibeyt Derneği Başkanı Mir Kasım Erdem, Yönetim Kurulu Üyesi Mir Ali Ekber Işık ve Tuncay Aydın, Azerbaycan’a Yardım Platformu adına, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev’i makamında ziyaret etti.

Başkonsolos Nuru Guliyev tarafından karşılanan heyet, Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgal edilmiş İslam toprağı olduğunu vurgulayarak, Ermenistan tarafından yapılan ve masum sivil halkı hedef alan saldırıları şiddetle kınadıklarını bildirdiler.

Ermenistan saldırılarında, gerek cephede gerekse sivil yerleşim yerlerinde şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimiz için taziyelerini ileten heyet, yaralılara acil şifalar dilediler.

Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduklarını belirten Alulbeyt Kars Temsilcisi ve Kars Ehlibeyt Derneği Başkanı Mir Kasım Erdem, Azerbaycan halkının her açıdan sorunların üstesinden gelebileceğini, fakat sembolik de olsa Azerbaycanlı kardeşlerimize gönderilmek üzere çeşitli ihtiyaç maddelerinden oluşan bir tır yardımın hazırlandığını söyledi.

İlk tırın gönderilmesinde ön ayak olan Berlin İmam Cafer Sadık Camii, Kampanyayı destekleyen Den Haag ve Köln Ehlibeyt camileri, dernek yönetimi ve cemaatine teşekkür eden Kasım Erdem, organizasyonu Iğdır Alulbeyt Şubesinin üstün gayretleriyle yaptıklarını belirtti

Diğer camilerin ve sosyal toplum kuruluşlarının katkılarıyla “Azerbaycan’a Destek Platformunun” bu özverili ve anlamlı desteklerini devam ettireceklerini vurgulayan heyet, hazırlanan destek tırlarının Azerbaycan’a nasıl gönderilebileceği konusunda Başkonsolos Nuri Guliyev ile istişarede bulundular.

Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Ayetullah Sistani’nin; Azerbaycan halkına yaptığı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeş iki ülke olduğunu, bu dostluk ve kardeşliğin ilelebet süreceğini ifade eden Guliyev, Azerbaycan’ın her açıdan güçlü olduğunu, fakat bu anlamlı desteğin birlik ve kardeşliğin simgesi olması açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

