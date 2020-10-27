Kars’ta Hayvan Pazarları geçici olarak kapatıldı

Kars'taki canlı hayvan pazarları, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği, Kovid19 salgını nedeniyle canlı hayvan pazarının geçici olarak kapatılması kararı alındı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ve İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı gereğince; Koronavirüs (Kovid19) salgını tedbirleri kapsamında Kars Merkezde bulunan hayvan satış yerlerinin faaliyetleri, 2730 Ekim 2020 tarihleri arasında 4 gün süre ile geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

Açıklamada, “Söz konusu alanlarda (Pazar bölgesinde) herhangi bir şekilde Kovid19 tedbirlerine aykırı şekilde gruplaşma, toplanma gibi hareketlere müsaade edilmeyecektir. Söz konusu alanlar dışında kalan bölgelerde de hayvan satış, teşhir faaliyetlere müsaade edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

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