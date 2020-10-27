Kars’ta 108 araca 52 bin lira ceza kesildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde trafik kurallarını ihlalden 108 araca 52 bin 281 lira idari para cezası kesildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 137 jandarmanın katılımıyla “Bölgesel Trafik Denetimi, Emniyet Kemeri ve Alkol Denetimi” yapıldı.

Yapılan denetimlerde bin 645 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 21’i emniyet kemeri takmamaktan, 1‘i alkollü araç kullanmaktan, 86’sı diğer trafik kurallarını ihlalden olmak üzere 108 araca toplam 52 bin 281 lira trafik idari para cezası kesildi. Denetimde 20 araç ise trafikten men edilirken, 1 hacizli araçta yakalandı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin trafik denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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