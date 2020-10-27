Kars’ta 108 araca 52 bin lira ceza kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 108 araca 52 bin lira ceza kesildi

İHA

Kars’ta 108 araca 52 bin lira ceza kesildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde trafik kurallarını ihlalden 108 araca 52 bin 281 lira idari para cezası kesildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 137 jandarmanın katılımıyla “Bölgesel Trafik Denetimi, Emniyet Kemeri ve Alkol Denetimi” yapıldı.
Yapılan denetimlerde bin 645 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 21’i emniyet kemeri takmamaktan, 1‘i alkollü araç kullanmaktan, 86’sı diğer trafik kurallarını ihlalden olmak üzere 108 araca toplam 52 bin 281 lira trafik idari para cezası kesildi. Denetimde 20 araç ise trafikten men edilirken, 1 hacizli araçta yakalandı.
Öte yandan jandarma ekiplerinin trafik denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta havuzların etrafı çiçekleniyor
YEREL HABERLER Kars’ta havuzların etrafı çiçekleniyor
Kars yatırıma doyacak
YEREL HABERLER Kars yatırıma doyacak
Kars’ta Hayvan Pazarları geçici olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Hayvan Pazarları geçici olarak kapatıldı
Yavru eşeği bağlayıp göle atan şahıslara para cezası Yavru eşeği yıkadıklarını söyleyen şahıslara, hayvana eziyet ettikleri için idari para cezası verildi
YEREL HABERLER Yavru eşeği bağlayıp göle atan şahıslara para ...
Yükseköğretim mezunu çalıştıran işverene KOSGEB desteği
YEREL HABERLER Yükseköğretim mezunu çalıştıran işverene KOSGEB ...
Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza
YEREL HABERLER Sıpaya eziyet eden 2 kişiye 947'şer lira ceza
Kars’a ‘kayyum’la hizmet geldi Kent kısa sürede inşaat alına döndü
YEREL HABERLER Kars’a ‘kayyum’la hizmet geldi Kent kısa sürede ...
Yiyecek arayan domuz sürüsü kamerada
YEREL HABERLER Yiyecek arayan domuz sürüsü kamerada
Alulbeyt Derneği’nden Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Alulbeyt Derneği’nden Azerbaycan’a destek
Kuzey Doğa Derneği’nden Kuyucuk Gölü açıklaması
YEREL HABERLER Kuzey Doğa Derneği’nden Kuyucuk Gölü açıklaması
Kars Ağadeve köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars Ağadeve köyü karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X