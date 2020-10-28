Arpaçay’da bir ev, ahır ve samanlık yandı

PTT ve Noter yarın açık mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Arpaçay’da çıkan yangında bir ev, ahır ve yanındaki samanlık yandı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Tepecik köyünde bir vatandaşa ait evde yangın çıktı. Köylüler durumu Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Kars Belediyesi itfaiye ekipleri 43 kilometre uzaklıkta bulunan Tepecik köyündeki yangına müdahale etmek için yola çıktı.

Tepecik köyüne gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Daha sonra tamamen söndürülen yangında vatandaşa ait ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.