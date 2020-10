Kars’ta Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama töreni Hükümet Konağı önünde Vali Türker Öksüz’ün tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Tören daha sonra Hükümet Konağı tören alanında devam etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Vali, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “Bugün, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu cumhuriyetimizin 97’nci kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Yeniden dirilişimizin sembolü olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan bırakan, ezelden ebede tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükran duygularımla yâd ediyorum.

Binlerce yıllık tarihinde her dem yeniden doğuşlara imza atan aziz milletimizin bir ferdi olarak, bu onur gününde sizlerle birlikte olmaktan, bugünü sizlerle birlikte kutlamaktan duyduğum gurur ve memnuniyeti ifade ediyor, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun! Türkiye’miz daim olsun, ilelebet yaşasın” dedi.

Öksüz, “Elbette ki devlet olarak, millet olarak ulaşmamız gereken daha nice hedefler, yapmamız gereken daha nice büyük işler var. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi, karşımıza sürekli iç ve dış düşmanları çıkarmıştır, çıkarmaya da devam edecektir.Lakin attığı adımlardan ve mücadelesinden geri durmak, asil Türk milletinin bir vasfı değildir. Kirli oyunları boşa çıkaran feraset ve cesarete sahip bu millet, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, düşmanın hain girişimlerini daima bertaraf etmiş ve etmeye de devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hainlerin üzerimizdeki planları bozulmaya mahkûmdur. Çünkü bu milletin yüreği, merhum Akif’in “toplu vurdukça sineler, onu top sindiremez” dediği gibi, her daim birlik ve beraberlikten yana atmaktadır. Geçmişten günümüze hep çetin mücadelelere sahne olan cennet vatanımız; zalime meydan okuyan, işgal ve zorbalığa hiçbir şartta geçit vermeyen, toprağını canından aziz bilen kahraman bir neslin emanetidir. 1923 ile 2023 arasında kurulan köprüde yine milletimizin azim ve kararlılığıyla yeni destanlar yazılmaktadır. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, cumhuriyetin kazanımları sayesinde kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda yerli ve milli imkânlarla, kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, devletimiz ve milletimiz işbirliği içinde dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeler arasına girmeyi başarmıştır” diye konuştu.

Vali, Belediye Başkan Vekili Öksüz, “Sürekli büyüyen ekonomisi, eğitim, sağlık, ulaştırma ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yapılan köklü reform ve projeleriyle güçlü konuma ulaşan devletimiz, mazlumların umudu, zorbaların kâbusu olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu sebepledir ki yaşadığı coğrafyada barış ve huzurun teminatı olan ülkemiz, kendisine biçilen kadere razı olmadığı gibi hiçbir güce boyun eğmeyen kararlılığı ile mazlum ve mağdur milletlerin ilham kaynağı ve umut ışığı olmuştur.

Kaydedilen gelişmeler dünya ülkelerini kıskandıracak boyuttadır. Güçlü bir aktör olarak ortaya çıkan milli harp sanayisini kurabilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti, dostlarını sevindireceği gibi düşmanlarını yeterince kıskandırmaktadır. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, gelişmiş ekonomimiz, yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz dostlarımıza güven ve övünç kaynağı olup örnek teşkil etmekte, milletimize düşmanlık hisleri besleyen karanlık güçleri ve vatan hainlerini ise korku ve telaşa düşürmektedir. Bu nedenle cumhuriyeti korumak ve yaşatmak en temel görevimizdir. Birlik ve beraberliğimiz sürdükçe, ecdadımıza layık evlatlar olarak azimle çalıştıkça, dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün ülkemizin başarıları ile gurur duyarken, üzerinde yaşadığımız ve her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu toprakların dünyanın en pahalı toprakları olduğunu unutmayalım. Bilindiği üzere ülkemiz, yıllarca belimizi büken terör belasının yanında son yıllarda bir de siyasi ve ekonomik saldırılara maruz kalmış ve bu saldırılara karşı mücadele vermektedir. son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir.

Türkiye cumhuriyetinin hiçbir devletin bir karış toprağında gözü yoktur. Vatan toprağında gözü olanlara da asla fırsat vermeyecektir. Anadolu bizimdir, Trakya bizimdir, mavi vatan bizimdir, bizim kalacaktır. 100 yıl önce istiklalinden ve istikbalinden ödün vermeyeceğini tüm cihana en güçlü şekilde haykıran bu aziz millet, kurtlar sofrasına müdahale eden kendi ürettiği yerli ve milli silahlarla gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı harekâtlar ile emperyalist güçlerin bu coğrafya üzerindeki yüzyıllık kanlı oyunlarını boşa çıkartmıştır. Bugün geldiğimiz noktadan daha aydınlık yarınlara ancak cumhuriyetle varabileceğinin bilincinde olan büyük Türk milleti, cumhuriyet rejimiyle kıvançlıdır. Demokratik, laik, çağdaş ve sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetimizin bizleri ulaştırdığı nokta, hepimize heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe daha iri ve diri olma azmimizi yenilemektedir. Her yerde ve her ferdimizle milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya, her zamankinden daha fazla azimli ve kararlıyız” şeklinde konuştu.

Tören; öğrencilerin şiirler okumasıyla son buldu.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene, Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

