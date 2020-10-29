Vali, Belediye Başkan Vekili Öksüz, Kars Vadisi inşaatında incelemelerde bulundu

Kars Valisi, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, çalışmaları devam eden Kars Vadisi Projesi’nin hayata geçirildiği bölgede bir takım incelemelerde bulundu.

Kars Kalesi eteklerinde hayata geçirilen Kars Vadisi Projesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vali, Başkan Vekili Türker Öksüz, yürütülen çalışmaları yerinde görerek bir takım incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, “Vadi Projesi’nde aşağı yukarı sona doğru geliyoruz. Çevre düzenlemesi projesinde yüzde 80’lere doğru gidiyor. İnşallah sona doğru yaklaşıyoruz. Amacımız yıl sonunda hem vadi, hem bedesten, hem kent müzesi çalışmalarını ve çevre düzenlemesiyle birlikte bitirerek yıl sonunda Kars’ta yaşayan hemşerilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

Öksüz, “Hamamlarda bu projenin yanında ama onu bütünleyen bir projedir. Orada ki restorasyon çalışmaları da sürüyor. amacımız onları da eş zamanlı olarak hizmete sunmak, bedestende açılır, kapanır bir çatı sistemi var. Yazın çatı açılarak daha ferah bir şekilde vatandaşlarımız burayı kullanabilecekler. Kış şartlarına da uygun olarak kapanacak. Bir alış veriş mekanı olarak burada yaşayan vatandaşlarımıza hem de dışarıdan gelen yerli, yabancı vatandaşlara hizmet verecek. Burası Kars için önemli bir turizm noktası ama aynı zamanda burada yaşayan halkımız için de boş zamanları geçireceği dinlenme, eğlenme yeri olacak. Biz her iki amacı da düşünerek burayı projelendirdik. Tabi ki Kars’a değer katacak bir alan burası, bir tarihi alan, bu bölgede bütün varlıklarımız, tarihi değeri olan varlıklarımız yoğunlukta burada, amacımız onlarla birlikte hepsi bir birini bütünleyen şekilde Kars’ın hem turizmine, hem de tarihine hizmet etsin istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kars’ta herkesin yakından takip ettiği Kars Vadisi Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları Öksüz, yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Öksüz, bir süre proje çerçevesinde yapımı devam eden Bedesten ve etrafını gezdi. Öksüz, çalışmaların biran evvel tamamlanmasını istedi.

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