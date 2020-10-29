Binlerce araçtan “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamalar Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ın Hükümet Konağında tebrikleri kabulü ile başladı. Törende Kaymakam Recep Koşal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Koşal, “Milletimizin ve vatanımızın varlığını ve geleceğini korumak amacıyla kök saldığımız toprakları terk etmeyerek 7'sinden 70'ine bir olup verdiğimiz istiklal mücadelesinde dört bir tarafı şehit kanıyla suladığımız bu kutsal toprakları vatan kıldık. Bugün kutladığımız bayramları nasıl elde ettiğimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sarıkamış’ı, Çanakkale’yi, Sakarya’yı ve bugün 15 Temmuz, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı, Libya’yı, Azerbaycan’ı, Karadeniz ve Akdeniz'de verdiğimiz mücadeleyi unutturmayacağız. Bu duygu ve düşünce ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.



“Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu Sarıkamış Caddesi'nde

Korona virüs salgını kapsamında gerçekleştirilemeyecek yürüyüş yerine binlerce aracın katıldığı konvoy güne damgasını vurdu.

Yapılan konvoydan sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliği ziyaret edilerek dualar okundu.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Araçlarda Türk Bayrağı ve siren sesleri ile “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları atıldı.

“Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu havadan da görüntülendi.

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