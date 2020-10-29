Sarıkamış’ta yol kenarında yaralı ayı bulundu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında yaralı boz ayı bulundu.

Yaralı boz ayıyı gören Şehitler Mahallesi Muhtarı Memet Kılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Olay yerine çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yaralı ayıyı tüfekle uyuşturucu iğne atarak sakinleştirmeye çalıştı. Ancak her defasında görevlinin üzerine doğru saldırmaya çalışan ayıyı sakinleştirmek mümkün olmadı.



Milli Parklara götürüldü

Ekipler yaralı ayıyı uyuşturucu iğne ile sakinleştirerek kamyonet ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürdü.

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