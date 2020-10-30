Kars’ın kurtuluşu’nun 100. yıldönümü

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kars valiliği önünde düzenlenen tören çelenklerin Atatürk Anı’na konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstikal Marşı’nın okunmasıyla devam eden etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptı.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün, hep birlikte serhat şehir Gazi Kars’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve sevincini yaşamaktayız. Bugün Gazi Kars’ımızın; Türk milletinin ezansız ve bayraksız olamayacağını, hürriyetsiz yaşayamayacağını, esaret zincirlerini parçalayarak kazanılan zafer ile tüm dünyaya ilan ettikleri gündür. Bugün; şanlı Türk bayrağının Yüzbaşı Abdurrahman Bey tarafından besmele ile Kars kalesine çekmesiyle Gazi Kars’ın esaret zincirlerini kırarak vatan toprağının bir parçası olduğu gündür” dedi.

Öksüz, “Ben Türk’üm, Türk; esir olmaz, devletsiz, bayraksız, ezansız, hürriyetsiz olmaz şiarını benimseyen Gazi Kars’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümüdür. Vatan sevgisi, fedakarlık, cesaret, feraset, yiğitlik, bir ideal uğruna şahadet şerbeti içme, gazilik şerefine ulaşma nedir sorularına cevap arayanlar, tarihi şan ve şerefle dolu Anadolu coğrafyasını görürler. Tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyası, dünyanın en pahalı topraklarıdır. Asya steplerinden yola çıkılarak, Ani’nin fethi ve Malazgirt Zaferi’nden bu yana binlerce yıldır her karışı için ağır bedeller ödenmiş bu topraklar, kan verilerek, can verilerek vatan yapılmıştır” diye konuştu.

Vali Türker Öksüz’ün konuşmasının ardından yöresel aşıkların seslendirdiği türkülerle program devam etti. Programda, Düşman İşgalinden kurtuluşun simgesi olan gelin ve subay Vali, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz’e bayarak hediye etti. Program Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin sona erdi. Mehteran takımı Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağını açarak Azerbaycan’a Kars’tan destek gönderdi.

Düzenlenen kutlama töreni Kars Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgenral Özgür Nuhut, Başsavcı Soner Aygün, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.