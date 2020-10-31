Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.
Dikme Köyü Kars Çayı’nın geçiş güzergahında kaydedilen görüntüler Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne sererek, BaküTiflisKars Demiryolu hattından geçen tren ise kızıla bürünmüş, gökyüzünün suya yansımasıyla görenleri büyüledi.
Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmesi adeta görenleri büyülerken, o anlar kameralara yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.