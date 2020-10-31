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Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

İHA

Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.
Dikme Köyü Kars Çayı’nın geçiş güzergahında kaydedilen görüntüler Kars’ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne sererek, BaküTiflisKars Demiryolu hattından geçen tren ise kızıla bürünmüş, gökyüzünün suya yansımasıyla görenleri büyüledi.
Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmesi adeta görenleri büyülerken, o anlar kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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