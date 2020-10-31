Kars’ta bir köy karantinaya alındı

Kars’ta korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyü Korana virüs ile mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köye girişçıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Duraklı köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.
Öte yandan köy girişinde görevlendirilen jandarma ekipleri, köye giriş çıkışlara izin vermiyor. Tedbirlerin karantina süresi sona erene kadar devam edeceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.