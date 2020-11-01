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Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Kars, eşsiz doğal güzellikleriyle adeta açık hava müzesi”

İHA

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Kars, eşsiz doğal güzellikleriyle adeta açık hava müzesi”

Vali, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, Serhat şehrimiz Kars’ın sahip olduğu jeopolitik ve stratejik önem nedeniyle tarihi boyunca birçok kültür ve medeniyete beşiklik ettiğini, bu medeniyetlere ait birçok tarihi ve kültürel eserlerin yanında bünyesinde barındırdığı eşsiz doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu belirtti.
Türkiye’nin önemli şerhlerinden birisinin Kars olduğuna dikkat çeken Öksüz, “UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Ani Antik Kenti, tarihi kaleleri, camileri, saray ve hamamları, 46 adet tabyası, arkeolojik sit alanları, Baltık mimarisi yapılarının yer aldığı geçmiş ile günümüz arasında köprü gibi uzanan caddeleri ile bir tarih ve kültür şehri olan Kars, ayrıca Doğu Anadolu bölgesinin tek Ramsar alanı olan Kuyucuk kuş cenneti, Allahuekber dağları milli parkı, sarıçam ormanları içinde yer alan Sarıkamış kayak merkezi ve bir doğa harikası olan Çıldır Gölü ile eşsiz bir doğal zenginliğe sahiptir” dedi.
Hayvancılıkta ülkede ilk 5 ilden birisinin Kars olduğunu ifade eden Vali, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “Tüm bu tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile kültür, inanç ve kış sporları turizmi açısından birçok değere sahip olmanın yanında, hayvancılık, lokomotif bir sektör olarak ilimizin ekonomisine hayat vermektedir. Sulanabilir tarım alanları, geniş mera ve çayırları ile tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahip olan ilimiz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’de üst sıralarda, önemli bir yere ve değere sahiptir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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