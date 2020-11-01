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Kars’ta yollar nakış gibi işleniyor Kayyum eli Kars’ı inşaat alanına çevirdi

İHA

Kars’ta yollar nakış gibi işleniyor Kayyum eli Kars’ı inşaat alanına çevirdi

Kars’ta yıllardan beri hizmet almamış, alt yapısı, üst yapısı olmayan mahalleler belediye ye kayyum atanmasıyla hizmet görmeye başladı.
Belediye Başkanlığı’nca kışa kısa süre kala şehrin önemli mahallerinden Aydınlıkevler, Bülbül, Şehitler ve Yenişehir mahallesinde yol, kaldırım, içme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi ve çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verildi.
Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yapımı devam çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı. Öksüz, yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.
“Vatandaşların yüzü gülüyor”
Kentte yıllarca el vurulmamış mahallelere belediyeye kayyum atamasıyla hizmet gitmesi mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Yürütülen çalışmaları yerinde bulan mahalle sakinleri, “Bizler her gün belediyeye gidiyorduk, sorunlarımızı anlatıyorduk, bizlere hep kısa sürede yapılacak deniliyordu. Çamurda, tozda, toprakta kalmıştık. Yıllarca kimse bizlerin sorununa çözüm üretmedi. Belediyeye kayyum atamasıyla birlikte sokaklarımız, caddelerimiz yapılmaya başladı. Hizmet gelmesi için illa kayyum atanması mı gerekiyordu? Demek ki istenince her şey yapılıyor. Allah Bakanımız Süleyman Soylu’dan razı olsun iyi ki kayyum atadı. Mahallemize kayyumla birlikte hizmet geldi” dediler.
“Kars inşaat alanına döndü”
Vali, Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün kenttin sorunlarını bildiği için kısa sürede kentti inşaat alnına çevirdiğini ifade eden mahalle sakinleri, “Kars’ta sadece kent merkezinde dört caddeye hizmet gidiyordu. Dört caddenin dışında kimse özellikle ara cadde ve sokaklara el vurmuyordu. Valimiz kısa sürede bütün mahallelerimize eşit hizmet verdi. Her tarafa kazma vuruldu. İnşaat sezonu bitmesine rağmen Kars’ta çalışmalar tam hız sürüyor. Adeta her yer inşaat alına döndü. Allah başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yürütülen bu çalışmalarda emeği geçen herkesten razı olsun. Bizlerde bundan sonra insan gibi yaşayacağız” diye duygularını dile getirdiler.
Öte yandan Kars’ta kent merkeziyle birlikte Aydınlıkevler Mahallesi, Bülbül Mahallesi Şehitler Mahallesi ve Yenişehir mahallesinde aynı anda yolkaldırım, kanalizasyon ve içme suyu şebekesi, çalışmalarını devam ediyor. Çalışmaların kışa kadar devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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