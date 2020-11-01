Dr. Laloğlu’ndan Kovid-19 uyarısı

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr.Zakir Lazoğlu, Kovid19 salgını mücadelesinde kapalı alanlarda sosyal mesafenin önemine değindi. Lazoğlu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uzman Dr.Zakir Lazoğlu, “Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başlayacağız. Bu kış aylarında mücadelesine devam ettiğimiz Kovid19 salgınında uymamız gereken kurallara; maske, hijyen, sosyal mesafe daha dikkatli bir şekilde bağlı kalmamız gerekmektedir.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte hem Kovid19 hem de mevsimsel hastalıklar sebebiyle öncesine kıyasla daha zorlu bir süreç başlayacak. Artık açık alanlar yerine daha çok kapalı mekanlarda cafe, okul, toplu taşıma, ev ,ofis gibi yerlerde zaman geçirilmeye başlanacak. Dolayısıyla tüm bu hastalıklara yakalanma riskimiz daha fazla olacaktır” dedi.

Hem kendi sağlığımız hemde çevremizdeki insanların sağlığı için uymamız gereken basit ama hayati kuraları bilinmesi gerektiğini ifade eden Lazoğlu, “İlk olarak Kovid19'dan korunma önlemlerini aksatmayarak, maske, mesafe ve hijyen özenle uygulanmalı. Kapalı alanların havalandırılmasına dikkat edilmeli. Bulunulan alanlarda sık sık pencereler açılmalı. Kapalı ve kalabalık alanlara mecbur kalmadıkça girilmemeli. Düğün, kahvehane, hamam,spor salonu gibi toplu alanlardan bilhassa uzak durulmalı. Toplu taşıma araçlarında muhakkak maske kullanılmalı. Restoran ve kafe gibi alanların özellikle kapalı bölümlerinde yemeiçme sırasında maskeler çıkarıldığı için bu alanlarda sosyal mesafenin korunmasına daha dikkatli olunmalı. Çocuklara okullarda kapalı alanlarda uygun bir şekilde maske takma alışkanlığının oluşması için eğitim verilmeli. Okullarda kantin, yemekhane gibi kapalı ve kalabalık alanlarda sosyal mesafeye uymanın önemi anlatılmalı. Bu kurallara uyulması durumunda içinde bulunduğumuz zorlu süreci Karslılar en az vaka ile atlatmış olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.