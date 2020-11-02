Kars’ta araç yangını

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Kars’ta seyir halindeki araç alev aldı. Aracı yanmaktan son anda itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Kars merkez İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Hareket halindeki araç birden bir alev aldı. Sürücü tarafından durdurularak müdahale edilen araç söndürülemeyince durum İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirildi. Olay yerine yakın olan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç yanmaktan son anda kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen araçta inceleme yapan itfaiye ekipleri, aracın yanmasına elektrik kontağının neden olduğunu belirledi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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