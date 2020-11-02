Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş görevine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş görevine başladı

İHA

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş görevine başladı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü görevini yürütürken, Bakanlığın 23.10.2020 tarih ve 2138 sayılı yazısı ile Kars İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevlendirilen İbrahim Altıntaş, kentte gelerek görevine başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde İl Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlerince karşılanan İbrahim Altıntaş, daha sonra İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile kısa bir toplantı yaptı. İbrahim Altıntaş, "Kars’ta Tarım hayvancılığının çıtasını daha da yükseğe çıkarmak için hep beraber çalışarak, başaracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankalarından yeni destek paketi KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi hayata geçirildi”
YEREL HABERLER Kamu Bankalarından yeni destek paketi KATSO Başkanı ...
Kars’ta araç yangını
YEREL HABERLER Kars’ta araç yangını
Dr. Laloğlu’ndan Kovid-19 uyarısı
YEREL HABERLER Dr. Laloğlu’ndan Kovid-19 uyarısı
Kars’ta yollar nakış gibi işleniyor Kayyum eli Kars’ı inşaat alanına çevirdi
YEREL HABERLER Kars’ta yollar nakış gibi işleniyor Kayyum eli Kars’ı ...
Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Kars, eşsiz doğal güzellikleriyle adeta açık hava müzesi”
YEREL HABERLER Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Kars, ...
Kars’ta yapımı tamamlanan yollar çiziliyor
YEREL HABERLER Kars’ta yapımı tamamlanan yollar çiziliyor
Kars’ta bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta bir köy karantinaya alındı
Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Kars’ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X